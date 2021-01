Stad NL V Kattenburgers juichen snelheidslimiet toe, maar: 'Dit is zeker niet genoeg'

De bewoners van Kattenburg zijn blij dat de maximum snelheid in de straat omlaag gaat naar 30 km per uur, maar ze zijn nog lang niet tevreden. De maatregel neemt hun zorgen over het toenemende verkeer en daarbij de luchtvervuiling niet weg. 'Mijn grootste angst is dat ik net zo eindig als heel veel buren met een zuurstoftank op mijn rollator.'

De Kattenburgers kwamen massaal in actie tegen de verkeersplannen van de gemeente om een knip bij de Oostertoegang te zetten. Dat is om de stad meer autoluw te maken, maar naar verwachting neemt daardoor de verkeersdruk op de Kattenburgerstraat met 30 procent toe. Om de negatieve gevolgen voor de luchtkwaliteit en het geluidshinder te beperken, verplaatst en versmalt de gemeente de rijbaan. Maar dat vinden de bewoners niet voldoende. '30 kilometer per uur is fijn, maar veel verkeer blijft veel verkeer, hoe hard of zacht dat ook rijdt', zegt Annemieke Jansen, die al ruim dertig jaar op de Oostelijke Eilanden woont.

Quote 'Het toetertje kan elk moment weer worden afgestoft' Kattenburger andre

De bewoners pleiten ook voor een autoluwe binnenstad, maar willen het radicaler. 'Of de hele stad autoluw, of niet', vindt Jansen. Ook bewoner Lars Duursma is bang voor een waterbedeffect en raadt de wethouder aan om de stad Delft als voorbeeld te nemen. 'Daar wordt alleen bestemmingsverkeer tot het centrum toegelaten. Dat zijn de oplossingen, die daadwerkelijk zoden aan de dijk zetten. Dat is veel beter dan het verkeer een beetje verplaatsen van de ene naar de andere straat. ' De bewoners beraden zich op een nieuw Kattenburgs protest. 'Het toetertje kan elk moment weer worden afgestoft,' zegt buurtbewoner Andre. Jansen vult hem aan. 'Wel pas als het coronaproof kan.'