Ajax start met Haller en Timber in De Klassieker

De defensie wordt verder gevormd door Mazraoui, Blind en Tagliafico. Op het middenveld staan Klaassen, Promes en Gravenberch, voorin staan Tadic, Haller en Antony. Neres is terug bij de selectie, Kudus en Huntelaar ontbreken. Klaas-Jan was afgelopen donderdag nog de grote held door met twee goals in de laatste minuten de overwinning voor Ajax uit het vuur te spelen. Er is sprake van dat de publiekslieveling voor een overgang naar Schalke 04 staat. In de Johan Cruijff Arena hebben fans een spandoek opgehangen waarop ze de spits laten weten dat hij altijd welkom is bij hun op de tribune.