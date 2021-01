Man slaat met 'vechtsporttechniek' 30-jarige man knock-out op Prins Hendrikkade

De politie heeft in het opsporingsprogramma Bureau 020 opnieuw beelden vrijgegeven van twee mannen die ervan verdacht worden in de nacht van zaterdag 19 op zondag 20 september een 30-jarige man zwaar mishandeld te hebben. Naar aanleiding van de eerste uitzending kreeg de politie informatie over een mogelijke verdachte, waardoor de beelden offline gehaald moesten worden

'Deze man bleek echter onschuldig te zijn en we weten dus nog steeds niet wie er verantwoordelijk zijn voor de mishandeling. En daarom mogen we de beelden nu opnieuw tonen. We vragen mensen, gezien de ernst van deze mishandeling, wederom ons te helpen', zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. Halverwege november geeft de politie voor het eerst beelden vrij van de twee verdachten die een 30-jarige man met vechtsporttechniek in elkaar geslagen hebben.

'Op beelden is duidelijk te zien hoe het slachtoffer wordt toegetakeld. De bestuurder, mogelijk een taxichauffeur van beroep en de bijrijder worden verdacht van de mishandeling. In het ziekenhuis wordt al snel duidelijk hoe slecht het slachtoffer eraan toe is en dat hij direct moet worden geopereerd. Artsen hebben onder andere diverse breuken in zijn gezicht moeten herstellen met schroeven en platen.'

'De beelden doen vermoeden dat deze man een achtergrond heeft in de vechtsport of bekend is met vechtsporttechnieken'

Tegen zijn borst en zijn kin krijgt het slachtoffer een harde rondwaartse trap van de bestuurder van de Mercedes. De andere man geeft hem met gestrekt linkerbeen een schop tegen zijn onderlichaam. Uiteindelijk geeft de bestuurder met zijn gestrekte rechterarm een vuist op de linkerkant van het gezicht van het slachtoffer. Hij gaat direct naar de grond, de verdachten lopen meteen terug naar de auto.

'De beelden doen vermoeden dat deze man een achtergrond heeft in de vechtsport of bekend is met vechtsport technieken. We willen weten wie hem herkent in combinatie met de donkere Mercedes en in combinatie met het blauwe kenteken of vanuit de vechtsportwereld? Ook van de bijrijder willen we graag weten wie hij is', zegt Stor.

Signalementen

De bestuurder van de donkerkleurige Mercedes is een man van ongeveer 1 meter 90 lang. Hij wordt tussen de 25 en 45 jaar oud geschat en is kaal. Hij is zeer fors gespierd en heeft tatoeages op beide onderarmen. Mogelijk is hij dus werkzaam als taxichauffeur en droeg die nacht een zwart t-shirt van het merk Philipp Plein met aan de voorzijde een doodskop. De bijrijder wordt ongeveer 1.85 geschat en is tussen de 30 en 35 jaar oud. Hij droeg een witkleurig jack, een blauwe spijkerbroek, sportschoenen een zwarte pet en had een schoudertas om.

AVROTROS programma Opsporing Verzocht had gisteravond ook aandacht voor de zaak. De politie meldt vanochtend dat er zeven tips zijn binnengekomen over de zware mishandeling.