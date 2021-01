Stad NL V De Straten in Kromme Hoekstraat: 'De huizen in Suriname hebben het moeilijk'

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag zijn we in Zuidoost.

Vandaag zijn we helemaal in de Surinaamse sferen want we gaan langs bij het nieuwbouwproject Mi Oso (mijn huis) in Zuidoost. De wijk is een look-a-like van een deel van Suriname; de huizen lijken extreem veel op de koloniale huizen op de toenmalige plantages. Architect Paul Amoksi van Surinaamse komaf laat zien wat die overeenkomsten zijn, welke bouwtechniek hier is toegepast en hoe deze bouwstijl tot stand is gekomen. Sinds 2003 staat de binnenstad van Paramaribo op de Unesco werelderfgoedlijst maar dreigt van de lijst afgehaald te worden omdat de huizen worden verwaarloosd. Paul Amoksi hoopt daarom dat er door dergelijke nieuwbouwprojecten meer aandacht komt voor Surinaams erfgoed.

Wij gaan verder ook in gesprek met bewoonster Janesta, zij is geboren in Nederland maar voor een deel ook opgegroeid in Suriname met haar ouders en zussen. Op 10-jarige leeftijd liet zij haar vader, school en huis achter om weer in Zuidoost te wonen. Het was best even wennen maar nu wil ze er nooit meer weg.

Haar partner Revelinho deelt diezelfde liefde voor de buurt. Met succes organiseerde hij vorig jaar met een trefbaltoernooi voor maar liefst 400 mensen uit de buurt. De plek waar ze nu wonen brengt ze terug naar hun roots. Hoewel ze er pas een paar maanden wonen vielen ze zich er helemaal thuis.

Als je het hebt over Suriname, mag je de kaseko muziek niet vergeten. We sluiten deze aflevering daarom af met de feestelijke kaseko tonen van Sidney en zijn band. Sidney is te volgen op Instagram en voor meer muziek: Mc Sidney