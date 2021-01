Meer dan 100 aanhoudingen bij verboden demonstratie op Museumplein

De politie heeft vandaag meer dan honderd mensen aangehouden bij de verboden demonstratie tegen de coronamaatregelen op het Museumplein. De demonstratie was illegaal en het Museumplein was aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Toch kwamen er rond de 1500 demonstranten op af.

De demonstranten liepen aan het begin van de middag het Museumplein op met spandoeken. De Amsterdamse driehoek (gemeente, politie, openbaar ministerie) zag het als een demonstratie en begon om 14.15 de demonstratie te ontbinden. Toch liep het verder vol, waarna er om 15.00 uur een noodbevel werd afgekondigd.

Zwaar vuurwerk

Aanwezigen bleven echter op het Museumplein. De politie en ME gebruikten waterkannonen om het gebied te ontruimen. In een persbericht van de gemeente staat dat er in de omliggende straten veel geweld is gebruikt: 'Stenen werden uit de straat gehaald en naar agenten gegooid. De politie is ook bekogeld met zwaar vuurwerk.'