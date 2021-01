Amber betaalt 27.500 euro voor een parkeerplek, maar laadpaal is volgens Ymere 'niet mogelijk'

Binnenkort verhuist Amber Kesselaer naar haar nieuwe appartement aan de Laan van Spartaan in Nieuw-West. Ze kocht een parkeerplaats voor 27.500 euro in het naastgelegen gebouw, met het plan hier een laadpaal te laten plaatsen. Ze wil namelijk een elektrische auto kopen. 'Maar ik mag geen laadpaal van Ymere bij mijn parkeerplaats', vertelt Amber verontwaardigd.

Voorlopig staat dus de auto van een vriendin op haar plek. Parkeren op straat is voor Amber geen optie. 'Het is gemeentebeleid dat je bij deze koopwoningen geen parkeervergunning kan krijgen, je moet een parkeerplaats kopen.'

Brandveiligheid

Kesselaer: 'Ymere zegt dat het slecht is voor de brandveiligheid, terwijl er meer toch meer parkeergarages zijn met laadpalen. Zijn die dan onveilig?' Woningcorporatie Ymere vindt het verrekenen van de extra stroomkosten teveel administratieve rompslomp, laten ze Amber per mail weten. En de woningcorporatie wil de parkeerplek bij verkoop in de toekomst ook weer kunnen verhuren en wil daarom geen laadpaal. Amber bergijpt er niets van: 'Wat hebben huurders ermee te maken als ik straks mijn plek weer verkoop?'

In een reactie aan AT5 laat Ymere weten: 'De brandweer heeft ons afgeraden om hier toestemming voor te geven. De parkeergarage is gebouwd in een periode voordat elektrische auto's gemeengoed werden. Er is toen geen rekening gehouden met het plaatsen van laadpalen.' Maar opvallend genoeg zegt de Brandweer Amsterdam tegen AT5 dat ze helemaal niet adviseren om laadpalen in parkeergarages te weigeren.