Geweer gevonden na achtervolging in Noord: 'Het was geen klein wapen'

De achtervolging in de Waterlandpleinbuurt in Noord ging gisteren niet onopgemerkt voorbij. Bewoners zagen enkele tientallen politiewagens langs scheuren. De verdachten zitten nog vast.

Meerdere bewoners van de buurt stuurden foto's van een geweer dat in de Spanderswoudstraat lag. 'Die is in de bosjes gegooid door een verdachte. Het was geen klein wapen, het was een machinegeweer denk ik', zegt iemand.

'Ik had een hele vroege dienst gedraaid, maar door de sirenes kon ik niet slapen', vertelt een andere bewoner. Ze is geschrokken van de achtervolging en het waarschuwingsschot. 'Er gebeuren heel vaak gevaarlijke dingen hier. En overdag ook nog, niet eens met de avondklok. Het is echt belachelijk.'