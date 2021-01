OMT: Basisscholen en kinderopvang kunnen weer open

De basisscholen en kinderopvang kunnen weer open. Dat schrijft het Outbreak Management Team (OMT) in hun advies aan het demissionaire kabinet. Morgen wordt er in het Catshuis over het advies gesproken.

Gisteren lieten kabinetsleden al doorschemeren dat er wordt aangestuurd op een opening van de basisscholen en de kinderopvang vanaf maandag 8 februari. Volgens Haagse bronnen vinden de ministers de schade voor de kinderen zo groot dat een langere sluiting onverantwoord is, zo schrijft NOS.

De komende dagen wordt definitief de knoop doorgehakt over de opening van de basisscholen en de kinderopvang. Deze zijn sinds half december dicht. Enkele kabinetsleden komen morgen samen in het Catshuis en zullen onder andere door RIVM-voorman Jaap van Dissel bijgepraat worden over de actuele coronasituatie in Nederland.

Dinsdag geven demissionair premier Rutte en minister De Jonge van Volksgezondheid weer een persconferentie.