Basisscholen en kinderopvang definitief op 8 februari open

Het Outbreak Management Team (OMT) schreef gisteren al in een advies aan het kabinet dat de scholen en de kinderopvang weer open kunnen. Wel stelde het adviesorgaan dat versoepeling wel 'een reëel risico' met zich meebrengen voor het aantal ziekenhuisopnames.

Verder blijkt dat het OMT niet eensgezind was over het openen van de scholen. Wel was een meerderheid ervoor om perspectief te bieden.

Sociale gevolgen

Verantwoordelijk demissionair minister Slob vertelde vanavond in zijn uitleg dat het sluiten van de basisscholen grote negatieve sociale gevolgen hebben voor de kinderen. Hij vindt het openen daarom wel verantwoord. 'Zodra een leerling besmet is in een klas, gaat de hele klas vijf dagen in quarantaine. Er komen ook sneltesten beschikbaar.'

Vakbond CNV stelde zondag ook al dat er aanvullende maatregelen moeten komen als de scholen heropend worden. 'Zo niet dan voorzien we een chaos door lokale uitbraken waar niemand bij gebaat is', zei de voorzitter van CNV Onderwijs.