Demonstranten Museumplein hadden slagwapens mee

De Amsterdamse driehoek zegt in een persbericht dat de politie 'helaas' weer moest optreden op het Museumplein. Het was de derde zondag achter elkaar dat er demonstranten bijeen kwamen. In vergelijking met de twee eerdere demonstraties viel de onrust op en rond het plein mee.

Zeshonderd demonstranten

Om 11:00 uur vanmorgen werd het Museumplein al aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Hierdoor konden agenten mensen preventief fouilleren. Dit besluit werd genomen naar aanleiding van de eerdere ongeregeldheden en nieuwe aanwijzingen dat er weer personen op af zouden komen die uit waren op gewelddadige confrontatie.

In totaal kwamen er vandaag zeshonderd personen op de demonstratie af. Dat zijn er een stuk minder dan op de eerdere zondagen. 'Het politieoptreden was noodzakelijk vanwege de landelijke regels om verspreiding van het coronavirus en de nieuwe varianten tegen te gaan', schrijft de driehoek.

Waterwerper

Uiteindelijk was het plein rond 16:30 zo goed als leeg. Kort daarvoor besloot de politie, zoals ze zelf zeggen, beheerst op te treden. De waterwerpers stonden klaar om te sproeien, maar hoefden uiteindelijk niet gebruikt te worden.

Aanhoudingen

25 personen werden op het Valeriusplein opgepakt. Omdat er tekenen waren dat deze personen onderdeel uitmaakten van een georganiseerde groep met als risico verstoring van de openbare orde, zijn zij door de politie aangehouden.

Daarnaast is er een voertuig gecontroleerd op weg naar Amsterdam waar een slagwapen is aangetroffen. De drie inzittenden zijn aangehouden. Ook is er een ander voertuig in de omgeving van de stad gecontroleerd waar een taser is aangetroffen. Ook daar is een persoon aangehouden. Er zijn verder vier aanhoudingen verricht voor diverse feiten rondom het Museumplein waaronder één verdachte die richting een journalist schopte.

Vreedzame demonstraties

De driehoek roept mensen dringend op om zich voortaan vooraf te melden om op een veilige manier te kunnen demonstreren. 'Niet alleen moeten Amsterdammers op zondag weer gerust van hun plein gebruik maken, er moeten ook vreedzame en ordentelijke demonstraties kunnen plaatsvinden.'