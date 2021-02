Oproep om reis uit te stellen: veel ongelukken in en rond de stad door gladheid

Zo is de aansluiting van de A5 op de A10 in beide richtingen gesloten, datzelfde geldt voor de verbinding van de A8 met de ring Noord. Op de buitenring, ter hoogte van de Coentunnel is de weg ook afgesloten. De politie verwacht dat de aansluitingen van de A8 op de A10 pas weer rond het middaguur open kunnen.

Op de A7 richting Amsterdam staat een lange file. De vertraging is daar 1,5 uur. Op de A9 richting Amsterdam staat in totaal 13 kilometer file.