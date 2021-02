Meldkamer ambulance overspoeld met telefoontjes door gladheid: 'Blijf zoveel mogelijk thuis'

De coronacrisis maakt dat het sowieso al erg druk is bij Ambulance Amsterdam, maar de gladheid gooit daar dus nog een schepje bovenop. Normaal gesproken helpen de meldkamers van buurregio's als er veel gebeld wordt, maar daar is het nu ook extreem druk. Meldkamers in het zuiden van het land - waar geen gladheid is - springen op dit moment bij.

Drukte bij spoedeisende hulpen

De woordvoerder laat weten dat het ook op de spoedeisende hulpen in de stad erg druk is door val-letsel. Ambulances moeten soms uitwijken naar andere ziekenhuizen vanwege die drukte, ze zijn daardoor ook langer onderweg, wat de druk verder vergroot. Daarnaast hadden ambulancebroeders en andere medewerkers van Ambulance Amsterdam zelf ook moeite om op het werk te komen. 'We hebben medewerkers gevraagd om echt op tijd thuis te vertrekken.'

De dienst hoopt dat mensen zoveel mogelijk thuis blijven, zowel vanwege de coronacrisis als de gladheid. 'Het zou wel heel erg zijn als je nu een been breekt terwijl je een ommetje maakt.'

De gladheid heeft vanochtend voor veel problemen geleid op de ring. Maar ook in heel veel andere delen van de stad is het glibberen, zoals hieronder bij de Spiegelgracht.