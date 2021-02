Zwaargewonde bij schietpartij in parkeergarage in Zuidoost

Bij een schietpartij in parkeergarage Hakfort in Zuidoost is vanmiddag iemand ernstig gewond geraakt.

Rond 16.00 uur werden er meerdere ambulances en een traumateam opgeroepen. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht, volgens de politie was hij in kritieke toestand.

De schutter is nog voortvluchtig. De politie zegt dat er een grote zoekactie opgestart was, maar dat dat niet heeft geleid tot aanhoudingen.

De recherche is een onderzoek gestart. Ook wordt er sporenonderzoek in en rond de garage gedaan.