Zomerscholen en extra sport: D66 komt met plan om jongeren perspectief te bieden

In Amsterdam moet veel meer aandacht komen om jongeren een beetje perspectief te bieden in deze tijd. Dat schrijft D66 in een brief aan de gemeenteraad. De partij heeft daarom een 10-puntenplan opgesteld waarin er extra aandacht wordt gevraagd voor onderwijsondersteuning en sport.

Jongerenfonds van 58,5 miljoen euro

Volgens D66-raadslid Ilana Rooderkerk is hulp juist nu extra hard nodig: 'Jongeren en studenten lijden in vergelijking met andere leeftijdsgroepen zwaar onder deze crisis: zij missen structuur en sociale contacten. Daarnaast lopen zij door de schoolsluiting grote onderwijsachterstanden op.' Ook partijgenoot Rob Hofland maakt zich grote zorgen: 'Het is voor de gezondheid, fysiek en mentaal, van alle jongeren cruciaal dat iedereen in beweging blijft.' Er moet zo snel mogelijk gebruik gemaakt worden van het Jongerenfonds van 58,5 miljoen euro om daarmee perspectief te bieden.

Onderwijsondersteuning

Door de schoolsluiting is de kansenongelijkheid in het onderwijs verder toegenomen. Waar sommige kinderen een eigen werkplek, laptop en hulp van ouders tot de beschikking hebben, moeten kwetsbare kinderen deze voorzieningen soms missen. Voor groep 8 leerlingen is de situatie nog dringender aangezien voor hen dit jaar een eindniveau en schoolkeuze wordt bepaald. Door de online lessen ervaren veel jongeren en studenten eenzaamheid en psychische klachten.

Daar moet de gemeente iets aan doen. 'Dit vraagt om een Amsterdams plan voor gelijke kansen in het onderwijs. De gemeente kan ruimte bieden voor zomerscholen en onderwijsondersteuning door maatschappelijke organisaties en vakdocenten. Laat studenten bijles geven, zorg voor rustige studieplekken en studentenkennismakingen in de zomer. Richt een jongerentelefoon op en biedt coachingstrajecten aan in samenwerking met welzijnsorganisaties', aldus Ridderkerk.

Extra sportfaciliteiten

Een manier om het perspectief van jongeren en studenten tijdens deze crisis te verbeteren is door in te zetten op extra sportfaciliteiten. Sporten vervult immers ook een sociale behoefte die vooral jongen op dit moment missen. Daarnaast hebben studenten maar zelden een tuin en wonen ze erg klein klein. Om op de korte termijn extra sportactiviteiten mogelijk te maken wil D66 inzetten op de samenwerking met Amsterdamse sportaanbieders.

’Het opzetten van sportprojecten in samenwerking met verenigingen en andere sportaanbieders is een effectieve manier om zo snel mogelijk sporten voor jongeren mogelijk te maken. Als het ons lukt allemaal in beweging te blijven in deze vervelende maanden, zal dat positief effect hebben op de mentale gesteldheid van jongeren. Dat is hard nodig want jongeren worden door de maatregelen keihard geraakt', vertelt Hofland.