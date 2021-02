De recherche heeft vanochtend in alle vroegte een inval gedaan in een garagebox in de buurt van Slotermeer. In die box bleek een grote partij drugs te liggen.

Over de drugsvangst is verder weinig bekend. Zo is onduidelijk om wat voor soort drugs het gaat.

De inval is onderdeel van een nog lopend onderzoek. Er is niemand aangehouden in verband met de drugsvangst van vandaag.