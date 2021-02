Leeuwen blijven voorlopig toch in Artis; Frans park ziet af van overname

Artis-directeur Rembrandt Sutorius is niet te spreken over het besluit van het Franse Park. ' Helaas blijkt het verblijf, ondanks eerdere informatie en afspraken, niet beschikbaar. Het Franse park heeft hiervoor excuses aangeboden. Desondanks zijn we verbijsterd hierover, we moeten ons nu opnieuw op de toekomst van de leeuwen beraden'

Financiële nood

De drie leeuwen - een mannetje en twee leeuwinnen - werden door Artis de deur uitgedaan vanwege financiële problemen veroorzaakt door de coronacrisis. De dierentuin leed afgelopen jaar een miljoenenverlies en ook de toekomst ziet er financieel slecht uit.

De bouw van een nieuw en groter leeuwenverblijf kan door de financiële problemen niet doorgaan. Het Kerbertterras waar de leeuwen nu verblijven is klein en daarom besloot Artis om de drie leeuwen te verhuizen naar Zuid-Frankrijk. Een dierenpark daar wilde de dieren graag hebben, maar ziet daar dus nu toch van af.

Duurzame oplossing voor leeuwen

Wat er nu met de leeuwen gaat gebeuren is nog onduidelijk, zo vertelt Sutorius. 'De komende tijd stoppen we al onze energie in een duurzame oplossing voor onze leeuwen in het besef dat de interesse bij andere dierentuinen in Europa om een groep leeuwen over te nemen, zeer beperkt is.'

Gelijk met het nieuwe over de verhuizing van de leeuwen startte Artis een landelijke campagne om geld in te zamelen. Met die campagne gaat het goed, zegt Sutorius. 'Dat neemt niet weg dat er heel veel geld moet binnenkomen om Artis overeind te houden, laat staan te kunnen denken aan het alsnog realiseren van een nieuw leeuwenverblijf.'

Veel reacties

Het besluit van Artis om afscheid te nemen van de leeuwen zorgde voor veel reacties. Veel mensen, waaronder Sjaak Swart, vinden dat de dierentuin de leeuwen moet behouden. Maar er zijn ook veel mensen die het besluit van de dierentuin steunden, waaronder politici van de Partij voor de Dieren.