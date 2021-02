Stad NL V Thuisloze Denischa (23) hoopt op meer begrip: 'Overdag vrolijk, 's avonds huilen'

Faria (23) is één van de ruim 500 dak- en thuisloze jongeren in Amsterdam. Deze groep krijgt veel te weinig of juist verkeerde aandacht, meent documentairemaakster Juliëtte Spaaij. In de hoop daar verandering in te brengen volgde zij Denischa voor haar documentaire Jij net zo goed als ik. Ruben den Boogert van Wij Zijn Amsterdam zocht hen op.

Denischa is na ruzie thuis in 2018 door haar moeder uit huis gezet. Met hulp van jeugdbescherming probeerde zij de band me haar moeder te herstellen maar tevergeefs. 'Je doet je best om je moeder te bewijzen dat je bent veranderd. Als zij dat niet ziet, dan houdt het voor jou ook op. Toen heb ik gezegd "oké, dan heb je ook geen dochter meer" en heb ik de babyfoto's weggegooid.' Denischa vindt sindsdien onderdak bij vrienden of organisaties als HVO-Querido. Volgens een laatste schatting van de gemeente telt de stad ruim 520 dak- of thuisloze jongeren zoals Denischa. Het CBS stelde vast dat deze groep landelijk aanzienlijk groeit. In tien jaar tijd verdriedubbelde het aantal jongeren zonder dak boven hun hoofd van 4000 in 2009 naar 12.000 in 2019.

Quote 'Ondanks dat ik een vrolijk persoon ben en gek doe op snapchat, zit ik wel in de avond te janken' Denischa Faria is thuisloos

Juliëtte Spaaij sprak tijdens haar research voor Jij net zo goed als ik met veel jongeren als Denischa. De meeste jongeren die op straat belanden, kunnen daar in de meeste gevallen weinig aan doen. 'Het heeft vaak te maken met een onstabiele thuissituatie', vertelt de regisseur. 'Dan worden ze door hun ouders uit huis gezet en verliezen ze het contact met hun familie.' Met de documentaire hoopt Spaaij bewustwording te creëeren door te laten zien waar deze jongeren dagelijks tegenaan lopen. 'Over deze groep bestaan veel vooroordelen', merkt ze. 'We kennen allemaal het stereotype van een zwerver die op straat leeft, maar deze groep is onzichtbaar en is dat juist niet.'

Het gebrek aan begrip voor haar situatie van de rest van de maatschappij was ook de reden voor Denischa om mee te werken aan de film. 'Ik wil mensen laten zien dat ondanks dat ik een vrolijk persoon ben en gek doe op Snapchat, ik wel in de avond zit te janken.' Ook als zij aan het werk is, wordt daar nauwelijks tot geen rekening mee gehouden. 'Je hebt twee gezichten op dat moment. Je bent ook bezig met je eigen problemen en niet iedereen heeft daar begrip voor. Mijn manager zei bijvoorbeeld "je kijkt niet zo blij vandaag achter de kassa". Dan denk ik: ja, maar ik zit met zo veel dingen. Het is voor mij ook moeilijk.' Toekomst Vanwege haar huidige woonsituatie leeft Denischa van dag tot dag waardoor het haar nauwelijks plannen voor de toekomst te maken. Ze hoopt dat ze in ieder geval even kan blijven wonen waar ze nu woont en ze zou ze ook heel graag na tien jaar weer een keer op vakantie willen. 'Naar Aruba of zo, gezellig met vrienden. Gewoon ontspannen, even weg.' Maar Denischa droomt uiteindelijk vooral van een carrière als dj. 'Door corona is het nu wel heel moeilijk, maar wie weet, misschien wordt ik wel een superster', lacht ze. De documentaire Jij net zo goed als ik gaat op 12 februari in première.