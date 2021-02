Vaccinatie Amsterdamse huisartsen van start: 'Lang op gewacht'

Amsterdamse huisartsen krijgen dit weekend het Moderna-vaccin toegediend dat hen moet beschermen tegen het coronavirus. De bedoeling is dat morgenavond alle 2776 huisartsen, waarnemers en huisartsen in opleiding uit Noord-Holland, Almere en de Haarlemmermeer zijn ingeënt.

'Dit is het moment waar wij als huisartsen lang op hebben gewacht', vertelt dokter Ron Peters. Hij heeft samen met een groep collega's van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) de vaccinaties in korte tijd georganiseerd.

De huisartsen worden sinds vanmiddag gevaccineerd in het UMC Amsterdam en bij de Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar. 'We staan altijd met onze poten in de modder. We zijn vaak de mensen die als eerste coronapatiënten tegenkomen. De laatste maanden hadden we heel veel uitval van huisartsenpraktijken omdat dokters en doktersassistenten besmet waren', aldus Peters.

De vaccinatie bestaat uit twee doses. De tweede dosis wordt na vier weken geprikt. Sinds 25 januari worden huisartsen per regio gevaccineerd.