IJsnota van kracht, sluizen gesloten om ijsgroei grachten mogelijk te maken

Om ijsgroei op de grachten mogelijk te maken, is de ijsnota van kracht gegaan. Daarmee wordt de kans groter dat er binnenkort weer geschaatst kan worden op de grachten. De laatste keer dat dat gebeurde was in 2018.

Er wordt een vaarverbod ingesteld voor vaartuigen voor meerdere grachten, om zo te voorkomen dat beginnende ijsvorming door vaartuigen wordt beschadigd.

Wethouder Egbert de Vries heeft om 16.00 uur de Eenhoornsluis gesloten bij de Korte Prinsengracht. Door sluizen te sluiten gaat het water niet meer stromen en krijgt ijsvorming meer kans.

'Er zijn maar weinig dingen leuker dan schaatsen op natuurijs', aldus De Vries. 'Schaatsen op de Amsterdamse grachten is ronduit bijzonder. De temperatuur kunnen we niet beïnvloeden, maar nu er een aantal dagen vorst is voorspeld kunnen we wel doen wat we kunnen om de groei van goed ijs te bevorderen. Het stilleggen van de scheepvaart op een aantal grachten is in dat kader van groot belang.'

Twee fases

Het ingaan van de ijsnota verloopt in twee fases. In de eerste fase die nu is ingegaan geldt er eerst een vaarverbod in een beperkt aantal grachten. In een eventuele tweede fase, wanneer de vorst langer aanhoudt, wordt dat gebied uitgebreid.