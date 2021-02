Museumplein en omliggende straten opnieuw veiligheidsrisicogebied

'In lijn met de afgekondigde code rood en het weeralarm van het KNMI doet de driehoek een oproep om vandaag niet te gaan demonstreren.', aldus de Gemeente. 'De druk op de hulpdiensten wordt naar verwachting groot en het wordt snijdend koud.'

Het besluit is volgens de burgemeester ook genomen 'naar aanleiding van gewelddadigheden de afgelopen weken en de reële mogelijkheid dat vandaag opnieuw personen met slagwapens naar het plein willen komen en bereid zijn geweld te plegen.'

De maatregel houdt ook in dat personen die zich in dit gebied begeven preventief gefouilleerd mogen worden. Dat was vorige week zondag ook al het geval.