Vaccinatie- en testlocaties GGD maandag open met extra personeel

De vaccinatie- en testlocaties zijn vandaag gesloten vanwege het door het KNMI afgegeven code rood. Voor maandag wordt code geel of oranje verwacht.

Mensen met een prikafspraak voor zondag kunnen nu voor maandag een afspraak maken. Er is volgens de GGD voldoende plek. Dit kan via het nummer dat in de uitnodiging van het RIVM staat. Het inplannen voor testafspraken voor maandag kan ook via het landelijke nummer 0800- 1202 of via coronatest.nl.

Eerder is al besloten om de drie testbussen in ieder geval tot en met maandag 8 februari niet te laten rijden met het oog op de weeromstandigheden.