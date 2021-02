Deel basisscholen blijft maandag dicht

Ouders van verschillende basisscholen in de stad zijn per brief op de hoogte gesteld van de sluiting. Onder meer de scholen verbonden aan de Federatie Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam blijven gesloten, meldt Het Parool.

'Gelet op de huidige verkeerssituatie, en de onzekerheid over het opstarten van het openbaar vervoer en de situatie op de wegen, is het op dit moment onvoorspelbaar of de leerkrachten morgen op tijd op school kunnen zijn', schrijft bestuurder Mirjam Leinders van scholenkoepel Innoord in een brief aan de ouders.

De coronaregels schrijven bovendien voor dat leerlingen van verschillende scholen niet mogen worden gemengd. Hierdoor kan de noodopvang voor kinderen ook geen doorgang vinden, aldus Leinders. 'Waar mogelijk zal online onderwijs worden gecontinueerd.'