Reizigers komen niet weg op station Zuid: 'Ik probeer al twee dagen naar huis te komen'

Mensen die vanochtend toch met het openbaar vervoer moesten hadden het zwaar. Bijna alle treinen werden afgemeld en de Noord-Zuidlijn reed niet meer naar Zuid. Dat leidde tot uren vertraging, die de reizigers moesten afwachten in de kou.

Door de speakers van de stationshal van Amsterdam-Zuid wordt het meermaals omgeroepen: de treinen rijden mondjesmaat. Toch is het druk op het station, want sommige mensen waagden het erop: 'Ik probeer al twee dagen terug te komen naar Den Haag. Ik dacht ik gok het erop, maar het is nog niet gelukt.'

'Als je toch met OV wil gaan, houd er dan rekening mee dat je lang kunt wachten, dus trek warme kleding aan', zegt één van de wachtende reizigers. Maar er wordt ook ander, duidelijk advies gegeven: 'Blijf vooral binnen. Ga lekker chillen en sleetjes rijden.'