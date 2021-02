Door kapotte warmtepomp al dagen in de kou: 'Zelfs in Zuid-Afrika hebben we betere service'

Terwijl het buiten steeds kouder wordt komende week, zitten bewoners van de Lindenhoeveweg al dagen in de kou. De warmtepomp die het pand moet verwarmen is kapot en dus hebben de bewoners geen warm water of verwarming.

'Je kan eigenlijk gewoon niet douchen. In de ochtend sta je op en dan weet je niet of er warm water is. Je kan niet warm de vaat doen of je opwarmen. Het is eigenlijk gewoon niet te doen', vertelt Jessica.

Samen met andere bewoners heeft Jessica al meerdere keren contact gezocht met de leverancier van de warmtepomp. 'De reactie die we krijgen is: 'Bedankt voor het bericht, maar we kunnen helaas niks voor je doen.'', zegt een andere bewoner, Gerhardus.

De bewoners vinden het vooral vervelend dat het koud is in huis, omdat velen van hen thuis werken. Jessica heeft daarom besloten bij een vriendin te gaan zitten. 'Het is gewoon vervelend dat je thuis niet je eigen huis kan hebben. Je hoort hier op je gemak te kunnen zitten en dat gaat op deze manier niet.'