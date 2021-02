Clyde Semmoh (1968 - 2021) nam een hele generatie onder zijn vleugels

Dat Semmoh een onuitwisbare indruk heeft achtergelaten op cultureel Amsterdam, lijdt geen twijfel. Dat begon in de jaren '80 toen hij als skatepionier de wereld veroverde. 'Hij was al een influencer toen het woord nog niet bestond', vertelt vriendin en zangeres Giovanca.

Haar vriendschap met Semmoh gaat terug tot in de jaren '90. In de hiphop scene was dj 'Uncle Clyde' niet meer weg te denken. Samen met vriend Dimitri Madimin verzorgde ze avonden in onder andere Club Up en Bitterzoet. Madimin: 'We hadden een soort non-verbale communicatie samen waarin we alleen maar op elkaar reageerden middels muziek.'