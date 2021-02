Oscar Hammerstein stopt als advocaat en verlaat kantoor aan Herengracht

Dat bevestigt hij na een bericht in De Telegraaf. Hammerstein verlaat zijn kantoor aan de Herengracht en wil over een paar maanden verhuizen naar New York.

Verpauperd

Hij gaat het kantoor missen. 'Het is het mooiste stukje van Amsterdam', zegt Hammerstein tegen AT5. 'Maar het is de laatste jaren zo verpauperd. Iedereen gaat hier ook weg. Er staan meerdere hele huizen te huur.'

Ook was het volgens hem slecht bereikbaar door onder meer de werkzaamheden aan de kades. 'Voor mijn klanten was het een hel. Ik heb wel eens gehad dat een klant die een afspraak om half tien had, om kwart voor twaalf pas binnen was.'

Smerigste stad

Hammerstein was de afgelopen jaren regelmatig kritisch op de gemeente. Zo vond hij het een 'vuilnisbelt' op de Herengracht. In een interview met AT5 omschreef hij Amsterdam als de 'smerigste stad van Europa.' Ook stuurde hij brieven naar binnenstadbewoners die hun afval op straat dumpten.

Begin deze maand is Hammerstein al uitgeschreven als advocaat. Hij komt deze zomer met een boek over de advocatuur.