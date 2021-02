Stad NL V Ondernemers moeten tienduizenden euro's terugbetalen na verkeerd aangevraagde 'corona-steun'

Verschillende ondernemers in de stad hebben een brief ontvangen waarin staat dat ze tot wel tienduizenden euro's moeten terugbetalen, omdat ze de fout in zijn gegaan bij het aanvragen van financiële steun in verband met de coronapandemie.

Zo moet Michiel Deenink van restaurant Visaandeschelde aan het Scheldeplein ruim 65.000 euro terugbetalen. Het gaat bij Michiel om de steunmaatregel die het kabinet in maart vorig jaar afkondigde: tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Beide zaken Michiel is ook eigenaar restaurant The Roast Room aan het Europalein. Hij vroeg voor het personeel van zijn beide zaken financiële steun, maar het UWW laat hem nu weten het daar niet mee eens te zijn. 'Ze zijn mijn bedrijven als één bedrijf. En ze hebben die omzetten bij elkaar opgeteld waardoor de boel niet klopte. Ja, balen. Dat is iets waar ik geen rekening mee heb gehouden', vertelt hij. Ook Micha Floris, die Kinki Kappers op de Overtoom runt, moet duizenden euro's terugbetalen. En dat komt - net als bij collega-ondernemers - bovenop de al uitgestelde belastingen. 'Ik heb het aangevraagd voor drie maanden sluiting. En dan maak je een berekening met je boekhouder over hoeveel omzetverlies je gaat lijden. Dat is dan op basis van dezelfde maanden van vorig jaar', legt Floris uit.

Quote 'Er stond helemaal niks in over het feit dat als je twee restaurants hebt en je hangt daarboven als enige eigenaar, dat je dat allemaal bij elkaar moet gaan vegen' michiel deenink, restauranthouder

'Ja, we gingen eerder open en in twintig dagen tijd had ik meer omgezet dan normaal in die maand. Dus die hele maand mag ik meteen al terugbetalen. Op papier klopt dat ja, maar in werkelijkheid heb ik wel meer schulden gemaakt dan dat.'



Deenink vindt niet dat hij als ondernemer beter had moeten opletten bij het indienen van de aanvraag. 'Dat vind ik echt onzin. Op dat moment waren die spelregels er helemaal nog niet. Er wordt van mij verwacht dat ik een formulier invul en dat hebben we naar eer en geweten gedaan. En er stond ook helemaal niks in over het feit dat als je twee restaurants hebt en je hangt daarboven als enige eigenaar, dat je dat allemaal bij elkaar moet gaan vegen. Dat wisten wij niet.'

Quote 'Het geld helemaal terugverdienen, dat zal de eerstkomende paar jaar echt niet het geval zijn' micha floris, kinki kappers overtoom

Deenink en Floris hopen op enige vorm van coulance vanuit de overheid en kwijtschelding van de uitgestelde belastingen. 'Als we ondernemers onderhouden, met geld lenen of te geven, dan moeten we ook zorgen dat ze straks overeind blijven. Ik heb gelukkig een goed bedrijf achter mij, maar ik zal het toch terug moeten betalen. En met de maatregelen kan ik niet een volledige bezetting draaien, dus het geld helemaal terugverdienen, dat zal de eerstkomende paar jaar echt niet het geval zijn', aldus Floris.

Micha Floris - AT5