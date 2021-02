Stad NL V Zorgen om strengere regels VOG-aanvraag: 'Kansarmen worden nóg kansarmer'

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), die je nodig hebt om bijvoorbeeld bij de politie of overheid te werken, kan nu geweigerd worden vanwege een strafblad. Als het aan minister Sander Dekker van rechtsbescherming ligt, worden binnenkort ook reguliere politiegegevens meegewogen bij een VOG-aanvraag. Dat is een slechte zaak, meent onder meer de 30-jarige Ismael Chakir uit Oost die vreest dat deze wet de afstand van jongeren met een etnische achtergrond tot de arbeidsmarkt vergroot.

Volgens minister Dekker is het nodig om strenger te screenen voor functies, bij onder meer jusitite of het Rijk, waarbij integeriteit van groot belang is. Door niet alleen een strafblad, maar ook ook politiedossiers mee te nemen in de boordeling van een VOG-aanvraag, moet worden voorkomen dat in deze functies misbruik wordt gemaakt van bijvoorbeeld gevoelige informatie. Chakir, die voor zijn huidige baan in de luchtvaart ook een VOG heeft moeten aanvragen, is hierover niet te spreken. Zo vreest hij dat kansongelijkheid in de samenleving zal groeien, als gevolg van etnisch profileren. 'Ik ben ook weleens onterecht staande gehouden. Toen is er zeker sprake geweest van etnisch profileren. Als deze wet er was geweest in de tijd dat ik mijn VOG moest aanvragen, dan weet ik niet of ik zou zitten waar ik nu zit', vertelt Chakir.

Ook strafrecht advocaat Gerald Roethof heeft zorgen over dit wetsvoorstel. Niet alleen deelt hij de zorgen over etnisch profileren, hij denkt ook dat geschikte mensen de kans op een beoogde carrière hiermee zal worden ontnomen. Roethof: 'Het gaat om gegevens van de politie en geen veroordeling. Als een rechter heeft vastgesteld dat je schuldig bent aan een bepaald strafbaar feit, dan kan ik mij voorstellen dat iemand geen VOG krijgt. Dit gaat om iets wat nooit aan de rechter is voorgelegd.' Het ministerie van Justitie en Veiligheid benadrukt in een reactie aan AT5 dat de politie toetst of de gegevens betrouwbaar zijn en of ze relevant zijn voor de aanvraag. Ook kan de aanvrager in bezwaar gaan als de VOG op basis van deze gegevens wordt geweigerd. Verder zal een onafhankelijke adviescommissie er op toe zien dat etnisch profileren géén rol speelt. Toch stelt dit Chakir en Roethof niet gerust.

'Wat heb ik aan een politietoets als we weten dat de politie veel te snel zaken als verdacht ziet?', vraagt Roethof zich af. 'Als eenzelfde toets plaatsvindt op papier, is deze van geen enkele waarde.' Ook Chakir blijft ervan overtuigd dat deze wet in de praktijk vooral negatieve gevolgen zal hebben. 'Jongeren met een etnische achtergrond hebben sowieso al het gevoel dat ze met drie stappen achterlopen op de rest van de maatschappij. Met dit wetsvoorstel wordt de kloof alleen maar groter.' Beiden hopen dan ook van harte dat het wetsvoorstel in de Eerste Kamer, waar het eind deze maand voor het eerst wordt behandeld, sneuvelt. 'Deze kromme wet mag niet doorgaan', aldus Roethof.