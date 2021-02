Hond zakt door ijs, baasje gaat erachteraan

De vrouw was rond 11.45 uur haar hond aan het uitlaten op Zijkanaal H-Weg in Noord toen op enig moment de hond het ijs opging en er doorheen zakte. Ze kroop naar de hond toe en haalde de hond uit het water, maar ze kwam er zelf niet meer uit.

Een politieboot was als eerste ter plekke, maar kon alleen aanmeren aan de andere kant van de plek. Daarop heeft de politieman op de boot een overlevingspak, of droogpak, aangedaan waarmee in koud water kan worden gezwommen. Met assistentie van de brandweer en de politieman is de vrouw op het droge gebracht.

De vrouw was ernstig onderkoeld en is door ambulancepersoneel behandeld. De hond is door een dierenambulance nagekeken en onder een warme douche gezet. De politie doet naar aanleiding van het incident de oproep om voorzichtig te doen op het ijs. 'Niet overal is het ijs even sterk.'