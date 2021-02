Ajax start met Neres en Gravenberch tegen Heracles

David Neres start vanavond in de basis in de competitiewedstrijd tegen Heracles Almelo. De Braziliaan krijgt de voorkeur boven landgenoot Antony die de afgelopen weken kon rekenen op een basisplaats.

Verder is Ryan Gravenberch terug bij de eerste elf, hij ontbrak in de selectie voor het bekerduel met PSV door een schorsing. Martinez is het slachtoffer van de terugkeer van de jonge middenvelder en begint op de bank. Verder staan dezelfde spelers aan de aftrap als afgelopen woensdag toen de Amsterdammers ten koste van de Eindhovenaren de halve finale van de KNVB beker haalde. Maarten Stekelenburg staat op doel, de verdediging wordt gevormd door Mazraoui, Timber, die wederom Schuurs uit de basis houdt, Blind en Tagliafico. Op het middenveld staan Klaassen, Alvarez en Gravenberch. Voorin beginnen Tadic, Haller en Neres.

Angstgegner

Heracles is de afgelopen drie seizoen Ajax' angstgegner, de laatste drie seizoenen trokken de Almeloërs aan het langste eind. De wedstrijd werd eerder deze week vervroegd vanwege de weersomstandigheden begint om 18.45 uur in plaats van 21.00 uur.