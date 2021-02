Bedreigde dominee deelt regenboogvlaggen uit

Noordijk zou graag met de hangjongeren in gesprek willen gaan, maar hij weet niet wie ze zijn. De predikant vroeg de moskee aan de overkant om hulp, en vond daar een luisterend oor. 'Dat was onwijs fijn. Die zeiden: "Alexander, we gaan er alles aan doen om het goed te krijgen".'

Posters en regenboogvlaggen

Noordijk gaat nu langs de deuren in IJburg om posters en regenboogvlaggen uit te delen. Bedoeling is dat de posters en vlaggen door de hele wijk te zien zullen zijn. 'Alexander is ons lief hier', zegt een buurtbewoner. 'Ik vind het heel belangrijk om steun voor de actie uit te spreken. Het is een heel goed initiatief.' Een andere buurtbewoner: 'We hebben een appgroepje met dit blok waarin hij nu is opgenomen voor het geval er weer iets gebeurt. Zodat we hem kunnen ontzetten voordat de politie komt. Dus de hulp is er wel, maar het is natuurlijk wel vreselijk dat het nodig is.'

Vertegenwoordigers van de moskee zouden ook komen, maar ze zijn er niet. De dominee weet ook niet wat daar de reden voor is, maar twijfelt niet aan de steun van de moskee. 'Als ik kijk naar wat ze hebben gedaan toen ik hun gebeld had. Dat ze direct bij ons voor de deur stonden, en ook hielpen met een oogje in het zeil houden. Daar was ik wel enorm dankbaar voor.'