Tennisvereniging ATC Sloterplas dreigt na zestig jaar te verdwijnen

Tennisclub Sloterplas vreest voor haar voortbestaan. Vanaf 1 april mag de buurttennisvereniging uit Nieuw-West met bijna duizend leden niet meer spelen op het tennispark waar ze decennialang een balletje sloegen.

Nek omgedraaid

'Voor veel van ons is de tennisclub een tweede thuis', vertelt bestuurslid Evelien van der Voorde. 'De vereniging wordt op deze manier de nek omgedraaid.' Volgens de club start de woningbouw pas over drie jaar. 'Waarom moeten wij dan nu al weg?', aldus van der Voorde.

De parkeigenaren laten in een reactie aan NH Nieuws weten dat de vereniging wat hun betreft voorlopig had kunnen blijven, maar dat de gesprekken over een nieuwe huurovereenkomst stuk zijn gelopen. Bovendien zeggen ze de club te hebben aangeboden om gedurende de competitieweekenden een aantal banen exclusief te mogen huren.

Loos aanbod

Voorzitter van ATC Sloterplas George Haringhuizen reageert verontwaardigd: 'Dit is een loos aanbod. Waarvan moeten wij dit betalen? Een vereniging zonder tennispark heeft niet het geld om alleen voor zeven competitieweekenden voor tienduizenden euro's banen te huren. Niemand wordt lid van een vereniging om alleen competitie te spelen. Onze 150 jeugdleden die uit de buurt komen, worden hiermee volledig in de kou gezet.'

Verantwoordelijk wethouder sport Simone Kukenheim laat in een reactie weten teleurgesteld te zijn dat ATC Sloterplas en de eigenaren van het sportpark niet tot een overeenkomst zijn gekomen. Kukenheim zegt de club te willen helpen: 'We willen ATC Sloterplas zeker alternatieve locaties voorstellen voor de periode na 1 april, maar hopen dat de vereniging er met de eigenaren van het sportpark uitkomt. Wij als gemeente hebben namelijk geen invloed op deze locatie, aangezien het niet ons sportpark is.'

Helderheid

Voorzitter Haringhuizen reageert: 'Ik ben blij met deze uitspraak van de wethouder, want dat betekent dat de zoektocht naar een nieuwe locatie die de gemeente vorig jaar heeft stilgelegd nu toch weer serieus van start gaat. Wij hopen op snelle helderheid, want de competitie start op 1 april.'

Anderhalf jaar geleden maakte AT5 een reportage over de onvrede over de komst van de nieuwbouw rondom de tennisclub.