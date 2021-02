Iconische trein Oriënt Express rijdt deze zomer van Amsterdam naar Venetië

De Oriënt Express is een keer eerder n Amsterdam geweest, maar toen ging het om een private charter. Dit keer mag iedereen (die een kaartje kan betalen) mee. De reis wordt aangekondigd op een moment dat de coronacrisis nog verre van voorbij is. Volgens het bedrijf dat de trein laat rijden is het hoe dan ook veilig aan boord.

Ondanks de prijzige kaartjes verwacht het bedrijf dat er genoeg animo is voor de tocht, zo meldt de site Treinreiziger.nl. Op weg van Amsterdam naar Venetië stopt de Oriënt Express ook in Brussel en Parijs.