Brand in sushi-restaurant in Zuid door elektrische bezorgscooter

Een scooter die geparkeerd stond in een restaurant aan de Marathonweg in Zuid is vannacht in brand gevlogen. Meerdere buurtbewoners ademden rook in, een van hen moest voor controle naar het ziekenhuis.

Rond 2.00 uur werd de brandweer gealarmeerd. Vanwege de rookontwikkeling moesten omwonenden hun huis uit. De rook kwam uit een sushi-restaurant. Nadat de brandweer de deur van het restaurant had ingebeukt bleek het te gaan om een in de zaak neergezette elektrische scooter, die gebruikt wordt voor het bezorgen van bestellingen.

De brandweer had de bezorgscooter snel geblust en heeft de scooter daarna met een touw in het water langs de Marathonweg gehangen om af te koelen. Twee of drie bewoners zijn door ambulancepersoneel nagekeken omdat ze aangaven last te hebben van hun ademhaling. Een van hen is naar het ziekenhuis overgebracht.

Nadat de brandweer metingen had gedaan konden de bewoners hun huis weer in. Er wordt nog onderzocht hoe groot de schade aan het restaurant is. Ook drie andere bezorgscooters hebben brandschade opgelopen.