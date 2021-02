Amsterdammers schrikken op van overvliegende straaljagers

Twee straaljagers hebben vanmiddag voor enig tumult in de stad gezorgd. De twee vliegtuigen scheerden kort na 15.00 uur over verschillende delen van de stad.

Diverse Amsterdammers maken melding van de straaljagers op social media. Ook bij AT5 belden verschillende kijkers op.

De Koninklijke Luchtmacht laat weten dat er rond Schiphol wordt geoefend met een Cougar transporthelikopter en F16's van vliegbasis Volkel.

'gurl schrok me dood van die kk straaljagers over amsterdam....... why', aldus een Twitteraar. 'Ik, en alle vogeltjes, schrik me de tyfus. 2 gigantische herrie makende straaljagers vliegen rondjes boven Amsterdam #WWIII', aldus een ander.