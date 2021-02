Stad NL V Jungle by Night kan niet wachten om weer op te treden: 'Dan gaat het écht helemaal los'

De negenkoppige band Jungle by Night heeft vorig jaar op het nippertje nog zijn tienjarig bestaan kunnen vieren voordat corona alles op zijn kop zette. Concerten, festivals en zelfs met alle leden samen repeteren: overal ging een streep doorheen. Iman Boufarrah van Wij Zijn Amsterdam zocht een deel van de groep op om te vragen hoe zij in deze tijd überhaupt nog functioneren als band.

De Amsterdamse band maakte al ontzettend veel mee samen. Zo mochten zij met hun geheel eigen geluid, dat wortels heeft in Afrobeats, Ethiopische jazz en funk, meer dan 500 optredens geven in 25 landen. Toch was 2020 het meest bizarre jaar ooit voor de band. 'Omdat we helemaal niet samen hebben gespeeld', vertelt percussionist Tienson Smeets. 'Het is een soort heel rare droom die niet stopt.' Het contrast tussen het jaar 2019, waarin ze nog onder meer op Lowlands mochten optreden, en 2020 kon bijna niet groter. 'Eind 2019 hadden we heel veel te gekke shows gedaan en we waren helemaal klaar voor een nieuwe start. We hadden ook een heel jaar vol met shows gepland en toen kwam corona,' blikt collega-percussionist Gino Groeneveld terug.

Quote 'Als je straks weer in een club staat wordt het denk ik echt een explosie van liefde en energie.' Tienson Smeets, percussionist

De mannen moesten behoorlijk inventief zijn om toch nog iets van hun jaar te maken. 'Wij zijn een grote band met blazers. Dat vond de overheid ook niet leuk, dat je elkaar dan in elkaars gezicht blaast', zegt trompettist Bo Floor. 'We hebben elkaar daarom eigenlijk alleen maar kunnen zien via zoom of skype en moesten een heel ander proces aangaan.' Alle bandleden richtten ieder een eigen thuisstudio in, van waaruit ze elkaar telkens nieuwe stukjes muziek toestuurden. Tot er een nummer ontstond waar iedereen content mee was. 'Dat gooi je dan allemaal in google-drive en dan luister je naar elkaars ideeën en zo probeer je elkaar aan te vullen', legt drummer Sonny Groeneveld uit. Explosie van liefde Op deze manier lukte het om zonder samen te komen toch veel nieuwe muziek te maken. Daardoor is de honger om weer op te treden alleen maar groter geworden. 'We hopen die muziek dit jaar al te kunnen laten horen en hebben eind dit jaar ook een clubtour gepland', vertelt Smeets die toch vooral zijn zinnen heeft gezet op 2022. Smeets: 'Dan gaat het denk ik echt helemaal los. Als je dan weer in een club staat wordt het denk ik echt een explosie aan liefde en energie. Daar heb ik heel veel zin in.'