Elf verdachten gepakt voor miljoenendiefstallen op Schiphol

De Koninklijke Marechaussee heeft in een maandenlang onderzoek elf verdachten aangehouden voor twee diefstallen van grote ladingen iPhones uit bedrijven op Schiphol. De telefoons hebben een waarde van zo'n 19 miljoen euro, aldus de marechaussee.

De marechaussee startte maart vorig jaar een onderzoek naar de diefstal van een iPhones met een waarde van zo'n drie miljoen euro. De afgelopen maanden werden in dat onderzoek zes verdachten aangehouden, waaronder twee Amsterdammers. De laatste aanhouding gebeurde vorige week.

Vervolgens startte een ander rechercheteam in december een onderzoek naar diefstal van een lading iPhones met een waarde van maar liefst zestien miljoen euro. Die lading was weggenomen uit een loods van een bedrijf op Schiphol Oost. In dat onderzoek zijn vijf verdachten naar voren gekomen, waaronder een Amsterdammer.

Tijdens diverse zoekingen bij bedrijven in Haarlemmermeer en Duitsland werden onder meer 9200 gestolen iPhones teruggevonden. Ook zijn meerdere goudstaven en 141.000 euro aan contant geld bij een van de verdachten in beslag genomen. Verder zijn een Audi, diverse telefoons en administratie in beslag genomen.

Een van de aangehouden personen wordt verdacht van beide diefstallen. Drie van de verdachten zijn werknemers bij de bedrijven waar de telefoons zijn gestolen. De marechaussee doet verder onderzoek.