Buurvrouw ontdekte baby bij het afval weggooien: 'Mijn hart breekt'

Het pasgeboren meisje dat gisteravond in een vuilcontainer lag, werd ontdekt door een buurtbewoner die haar huisvuil in de container gooide. 'Ik wist meteen dat het een baby'tje was', zegt ze anoniem in een interview met AT5.

'Ik ging vuil weggooien met mijn dochter. Zij gooide de eerste zak erin, daarna wilde ik de tweede zak erin gooien en toen hoorde ik een baby'tje huilen', aldus de vrouw. Ze was naar eigen zeggen in paniek en belde direct met het alarmnummer.

De hulpdiensten waren er volgens de vrouw heel snel. 'Die hoorden de geluiden ook, maar die dachten dat het misschien een kat was. Toen zei ik al: dit is echt een kindje. Daarna zeiden zij het ook: dit is een baby'tje.'

'Mijn hart breekt'

De vrouw is zelf ook moeder. 'Mijn hart breekt. Ik heb echt zoiets: geef dat kind maar aan mij. Ik wil ook heel graag het kindje zien en weten hoe het gaat.' De politie heeft laten weten dat het meisje in stabiele toestand in het ziekenhuis ligt.

Ze vraagt zich af wat er was gebeurd als ze gisteravond het vuil niet had weggegooid. 'Ik zei gisteren nog tegen mijn dochter; ik gooi die zakken morgen wel weg, ik ben een beetje moe. Maar ik ben toch die zakken gaan weggooien. Ik geloof niet snel in god, maar ik heb wel de hele nacht lopen bidden dat het goed gaat. Ik ben de hele nacht wakker gebleven.'