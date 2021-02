Rijscholen protesteren tegen maatregelen: 'Kosten lopen door, inkomsten zijn stopgezet'

'We zijn in nood als rijschoolhouders', zegt een van de demonstranten. 'We vragen de overheid daarom om over de brug te komen, omdat er anders collega's omvallen.' Volgens inititiatiefneemster Hanane Boujahma wordt de groep momenteel niet gesteund of gehoord. 'De kosten lopen door, maar de inkomsten zijn stopgezet. Of er moet een vergoeding komen, omdat we verplicht thuis moeten werken, of we moeten open.'

Belang rijscholen

Volgens de rijinstructeurs is het openen van de rijscholen belangrijk: '0p de televisie hoor je over de scholen, de kappers, het sporten, maar niet over rijscholen. Terwijl wij toch echt essentieel zijn voor de samenleving,' aldus een van de demonstranten. 'Als je bijvoorbeeld een baan zoekt, moet je vaak ook een rijbewijs hebben.'

Mocht er morgen tijdens de persconferentie worden besloten dat ook de rijscholen open mogen, weten de instructeurs in elk geval hoe dat zo veilig mogelijk kan. 'Dan maken we een afspraak anderhalve week van tevoren en dan moeten mijn leerlingen een negatieve coronatest laten zien, anders mogen ze de auto niet in.'