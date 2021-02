Kale en Kokkie houden van felheid in de verdediging: 'Schuurs is het net niet'

Blije gezichten op het Museumplein bij Ajaxfans Kale en Kokkie vandaag. De club heeft er weer een prima week opzitten, waarin werd gewonnen van Lille en van Sparta. Volgens de twee is het niet de vraag of, maar wanneer Ajax de 35ste landstitel bij kan schrijven. Uiteraard blijven de twee kitisch op hun club, zo zijn ze niet helemaal te spreken over het spel van Perr Schuurs.

'Ik denk dat je met de positieve dingen moet beginnen deze week', zegt Kokkie. 'Ik heb donderdag genoten van Ajax in de Europa League tegen Lille. Ajax gaf ze geen kans en ik ben blij dat we een speler als Martinez in de ploeg hebben. Die moet Ten Hag er niet meer uithalen voorlopig.' Perr Schuurs, die tot een paar weken geleden een vaste waarde centraal achterin was, moet afgelopen weken steeds vaker genoegen nemen met een plek op de bank. Jurriën Timber, een verdediger uit eigen opleiding, maakt de laatste wedsrtrijden een goede indruk en lijkt de Limburger uit de basis te spelen. 'Schuurs is niet mijn favoriete speler, dat is het nooit geweest ook. Achterin krijg je steeds meer keuzes en als ik zie hoe Timber het doet', zegt Kale. 'Als je Schuurs vergelijkt heeft Timber meer felheid en fanatisme, hetgeen dat je ook bij Martinez en Alvarez ziet.'

Ajax speelt aanstaande donderdag thuis de return tegen Lille, de wedstrijd begint om 18.55 uur.