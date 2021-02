OM onderuit in zaak 'dealende portiers' maar gaat toch in hoger beroep: 'Geen sprake van uitlokking'

'Dit is eigenlijk de natte droom van elke advocaat', reageerde strafpleiter Vito Shukrula rond het middaguur nog nadat de rechter bepaalde dat het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk was in zijn zaak tegen de dealende portiers in het W Hotel.

De undercoveragenten hadden de 'welcome ambassadors' van het hotel namelijk op ideeën gebracht door expliciet naar coke en xtc te vragen. Uitlokking dus, oordeelde de politierechter, en daarmee werd het recht op een eerlijk proces van de verdachten geschonden.



Maar justitie laat het er dus nog niet bij zitten. Het OM vindt dat de rechter te weinig gekeken heeft naar 'de specifieke omstandigheden van deze casus'. In hoger beroep zal het dus nog een keer een taakstraf van 30 uur eisen voor de twee mannen die vandaag terecht stonden. Een derde portier moet in april nog voor komen.

Niet-ontvankelijk

Niettemin was vandaag een overwinning voor de gedaagden. Shukrula: 'Het Openbaar Ministerie is eigenlijk echt nat gegaan in deze zaak. Dat zie je niet vaak, niet-ontvankelijkheid. Het is eigenlijk de natte droom van elke advocaat.'



De politie ging dus te ver in zijn operatie, maar de portiers regelden wel degelijk een gram coke voor de gasten. Shukrula, advocaat van een van de verdachten: 'De undercoveragenten hebben zich voorgedaan als VIP-gasten. In het W Hotel is het motto 'Whenever, Whatever'. Het credo is dat je de VIP-gast in de watten moet leggen. En zij voelde toch een bepaalde druk opgelegd om de cocaïne te leveren.'



Het W Hotel zegt daarover in een reactie: 'Ons service motto is inderdaad 'Whatever / Whenever - as long as it is legal’. We zullen altijd alles voor onze gasten doen om hun verwachtingen te overtreffen, maar er zijn grenzen en we zullen onder geen enkel beding de verkoop of het gebruik van illegale drugs toestaan.'