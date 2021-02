Politie maakt einde aan drukte in Vondelpark, agenten bekogeld met flessen

De politie heeft een einde gemaakt aan de drukte in het Vondelpark. Vanwege het mooie weer waren duizenden bezoekers aanwezig in het park. Burgemeester Halsema noemde de drukte 'een massale overtreding van de coronaregels'. In een verklaring schrijft ze: 'De aanwezigen tonen geen enkel respect voor iedereen in de stad die zijn best doet om meer besmettingen te voorkomen.'