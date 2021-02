Salfa (21) rapt over zijn leven met MS: 'Deze shit gaat nooit meer weg'

De eerste keer dat Salfa merkte dat er iets mis was, was afgelopen zomer toen hij terugkwam van vakantie. Hij had hoofdpijn en zijn zicht ging plotseling achteruit. 'Ik verloor het zicht in één van m'n ogen, en werd zelfs blind aan dat oog'. Na onderzoek in het Amsterdam UMC bleek dat de Amsterdammer een oog- zenuwontsteking had en de oorzaak MS.

Wat volgde was een lange periode van lichamelijke klachten. 'Ik had moeite met lopen, ik ben blind geweest, heb meerdere spasme aanvallen gehad, moest constant naar de wc en was zwaar vermoeid', vertelt hij.

Een 'voordeel' van MS is volgens Salfa dat klachten soms kunnen herstellen. Zo zijn alle bovenstaande klachten momenteel bij hem verholpen. 'Ik voel me goed.'