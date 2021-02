Politie vraagt hulp bij identificeren van metroslachtoffer

De politie is nog niet achter de identiteit van een man die op vrijdagavond 5 februari overleed na een aanrijding met een metro in Zuidoost. De recherche geeft daarom foto's van de kleding van het slachtoffer vrij, in de hoop dat iemand deze herkent.

De aanrijding gebeurde op het metrospoor tussen station Van der Madeweg en station Venserpolder. De recherche vermoedt dat het om zelfmoord gaat, of om een noodlottig ongeval. Ondanks 'vele inspanningen' is het de politie nog niet gelukt om de identiteit van de man te achterhalen.

Het gaat om een man van ongeveer 40 tot 60 jaar oud. Hij was ongeveer 1,80 meter lang, had bruine ogen en zwart stijl haar met grijze slapen en hij was kaal op het achterhoofd. Hij droeg een shirt van het merk 'Hunter' in de kleuren wit, rood en blauw en daaroverheen een witte hoodie van het merk 'Kultivate'.

Wie meer informatie heeft over de man wordt verzocht contact op te nemen met de politie op telefoonnummer 0900-8844.