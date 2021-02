Ajax bereikt achtste finale Europa League na spannende ontmoeting met Lille

Ajax begon met een prima uitgangspositie aan de wedstrijd, vorige week eindigde de wedstrijd in 1-2. Er gebeurde genoeg in de openingsfase, met name voor de goal van Stekelenburg. De Fransen begonnen duidelijk met een andere instelling dan vorige week in eigen huis waar de ploeg van Erik ten Hag op een muur stuitte. Zowel Stekelenburg als Martinez moesten in de eerste vijf minuten redding brengen voor de doellijn omdat Lille wervelend begon.

Ajax overleefde de sterke fase van Lille en ging vervolgens zelf in de aanval wat een goal opleverde. Tadic stond achter de bal voor een vrije trap vanaf links, hij deed of hij ging schieten, maar hield even in. Dat zorgde voor verwarring in de organisatie van Lille waardoor Klaassen vrij kon inkoppen toen de aanvoerder de bal een paar seconden later wel voor de goal slingerde.

Het was dat Lille er niet van profiteerde, maar de verdediging van Ajax oogde bij tijd en wijle onstabiel, het leverde soms hachelijke momenten op voor de goal van de Amsterdammers. Ajax deed zijn best de scoren te vergroten en maakte na een half uur spelen bijna 2-0 toen Rensch één-op-één met de keeper kwam, maar met elkaar in aanraking kwamen.

Blind op linksback

Erik ten Hag moest een paar kleine wijzigingen doorvoeren ten opzichte van vorige week in Lille. Daley Blind nam de linksbackpositie over van de geblesseerde Nico Tagliafico, die een week eerder op ongelukkige wijze een goal weggaf. Gravenberch ontbrak vorige week wegens een schorsing en keerde terug op het middenveld, Devyne Rensch verving op rechtsback de geblesseerde Noussiar Mazraoui.