Hoe bevalt wonen in Zuidoost? Doe mee met de AT5-enquête!

Zuidoost is een bruisend en kleurrijk stadsdeel. Maar er zijn ook zorgen over de leefbaarheid en veiligheid. Woon je in Zuidoost en heb je een mening over de buurt, doe dan mee aan de AT5-enquête!

De gemeente Amsterdam lanceerde onlangs het Masterplan Zuidoost. Het belangrijkste doel is om de leefbaarheid te verbeteren en kinderen en jongeren die opgroeien in Zuidoost een beter perspectief bieden, zodat zij net zoveel kansen hebben als mensen in de rest van Amsterdam. Reden voor AT5 om jou als inwoner van Zuidoost te vragen wat jij vindt van je wijk. Hoe bevalt het wonen in Zuidoost? Wat zijn de mooie en minder mooie kanten? Voel je je er veilig? Hoe zijn de verbindingen met de rest van de stad? En wat vind je van de culturele voorzieningen en het winkelaanbod? Dus ben je een Zuidoost-bewoner en heb je een mening over jouw buurt, klik dan hier om de vragenlijst in te vullen. Om mee te doen moet je 16 jaar of ouder zijn.

