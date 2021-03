Hulplijn voor jongeren in coronatijd: "Wij bieden een luisterend oor"

Jongeren hebben het moeilijk in deze coronatijd. Ze voelen zich gestrest en hebben last van sombere gevoelens. Veel van wat jongeren normaal bezig houdt is door corona weggevallen. Daarom hebben verschillende organisaties in Amsterdam samen het platform ‘UpTalk’ opgericht waar jongeren terecht kunnen als ze zich down voelen.

Uit verschillende onderzoeken blijkt: het gaat niet goed met jongeren. Het Trimbos-Instituut meldde een toename van psychische klachten door de coronacrisis. Van alle leeftijdsgroepen hadden deelnemers tussen 20 en 35 jaar de meeste klachten. Ook blijkt uit onderzoek van ResearchNed, in opdracht van ISO, dat één op de twintig studenten tijdens de coronacrisis zeer grote problemen ervaart op alle terreinen: mentaal, sociaal-emotioneel, concentratie, motivatie en studievoortgang.

Verveling en eenzaamheid Het gebrek aan perspectief en klachten zoals eenzaamheid en stress zijn problemen die vaak worden genoemd door jongeren. Zo ook bij de studenten Ali Shah en Yasmine Moussaid. "Wat ik ervaar is vooral verveling, nu je niet echt met vrienden kan afspreken. Maar ook mentale klachten zoals eenzaamheid heb ik ervaren omdat ik alleen maar heel veel op mijn kamer zit", zegt Shah. "Ik voel mij de laatste tijd veel somberder vanwege de uitzichtloosheid, wat gespannen", vertelt Moussaid. Wel probeert ze bezig te blijven en zelf nieuwe activiteiten te verzinnen om zich beter voelen. "Ik probeer de dingen die ik kan doen te omarmen in plaats van heel saai en eenzaam in bed te gaan liggen'', vertelt Moussaid.

Uptalk.nl Wietske Mous, programmaleider bij @ease, herkent de ervaringen van Yasmine en Ali en hoort het steeds vaker. "Wij signaleren in deze coronatijd dat jongeren die voorheen best wel goed in hun vel zaten somber worden, eenzaam zijn, dat ze vooral de structuur missen in hun dag en dat ze hun bed niet meer uitkomen", vertelt Mous. "Wij bieden een luisterend oor en wij kunnen tips geven of advies hoe ze hun leven op de rit houden", legt ze uit.

Via de website uptalk.nl kunnen jongeren gratis en anoniem appen naar 06-11920306 of chatten met professionele coaches. De coaches geven tips en advies tegen klachten zoals somberheid en eenzaamheid. Voor jongeren die liever face-to-face met iemand praten, zijn er speciale inloopmiddagen. Er is iedere dag hulp beschikbaar: doordeweeks tussen 9.00 en 22.00 uur en in het weekend tussen 14 .00 en 22.00 uur.