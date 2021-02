Spiegels Tesla's massaal gestolen in Zuid en West: 'Bij mij al voor de vijfde keer'

Dieven hebben het massaal op de spiegels van Tesla's gemunt. Vooral in Zuid en West zijn ze actief. De politie raadt eigenaren aan om op hun camerasysteem aan te zetten. Tesla-eigenaar Menno Keuper uit West is het spuugzat. 'Het is al de vijfde keer.'

Vorig weekend alleen al kreeg de politie twintig melding van Tesla-eigenaren dat hun spiegels waren gestolen in West en Zuid. 'Dat het op z'n grote schaal gebeurt, is voor ons echt nieuw', zegt politiewoordvoerder Anneke de Vries. In West zijn de gedupeerden inmiddels een Teslabuurtpreventie-app gestart om beelden van de daders te delen. 'Tesla's hangen vol met camera's. Als dan iemand in de buurt komt dan begint die auto te filmen aan alle kanten.'