Tadic over aanvaring met Dumfries: 'Dat gebeurt gewoon in een wedstrijd'

Ajax heeft vanmiddag in het Philips Stadion gelijk gespeeld tegen PSV. En dat was een gelukje, want de Amsterdammers speelden zeldzaam slecht. 'Voetballend gezien was het zeer matig', vond ook coach Erik ten Hag voor de camera van sportzender ESPN. 'Maar een compliment voor de ploeg, ze rechten weer de rug en spelen gelijk.'

Ten Hag: 'Voetbaltechnisch was het een matige wedstrijd, behalve het eerste kwartier. We begonnen goed en kregen kansen. Daarna gingen we mee in het opportunisme en het matige spel. Ons spel aan de bal was onvoldoende. '

In minuut 39 scoorde PSV. 'Dan kom je achter. Na rust hebben we de ruggen gerecht en een goede kans ook gekregen. Met wat wissels probeer je het spel naar je toe te trekken. Het veld was ook heel matig. Uiteindelijk toch de 1-1. Dat zegt ook iets over het karakter van deze ploeg.'

Opstootje

Bij de persconferentie schoof ook Tadic aan. Hij scoorde via een penalty de 1-1. Daarna kreeg hij het aan de stok met Dumfries. 'Ik denk dat het normaal is in het spel dat je met een warm hart een gevecht hebt. Ik was niet degene die begon.

Hij vervolgt: 'Zij kwamen met zijn drieën op mij af. Ze maakten een gat in het veld toen ik mijn penalty moest nemen. Ze noemden me een pussy, ik was geen leider, zei hij. Toen ik de penalty had gescoord, was het een natuurlijke reactie om wat terug te zeggen. Dit gebeurt gewoon in een voetbalwedstrijd.'