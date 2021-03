Erbarmelijke woonomstandigheden resulteren in unieke overname door gemeente

De gemeente neemt het beheer van een pand over van een particuliere verhuurder. De verhuurder zou voor zoveel ellende in het pand hebben gezorgd dat de gemeente zich verplicht voelt het beheer over te nemen. "De rattenkeutels zaten tot aan de plinten." De overname is een unicum.

In 1991 kocht de verhuurder het pand aan. "De eerste tien jaar werden er nog wel wat dingen aan het pand gedaan", vertelt wethouder Ivens, verantwoordelijk voor de portefeuille Wonen. "De laatste jaren kwam er echter geen enkele reactie meer vanuit de kant van de eigenaar." Eén bewoonster is in 2019 zelfs door haar balkon gezakt. Uiteindelijk heeft de gemeente zelf dat balkon vervangen, omdat de verhuurder dat vertikte." Diezelfde bewoonster vertelde aan de Telegraaf dat toen iemand een weekje op haar katten pastte tijdens haar vakantie, de sloten al gelijk werden vervangen omdat ze 'zou onderverhuren'. Open riolering Ook hadden de bewoners al geruime tijd last van stankoverlast. Het pand heeft vier verdiepingen, maar de eerste verdieping staat al geruime tijd leeg. "Daar zit de ellende waar de rest van het pand last van heeft. De keuken is eruit gesloopt, en de riolering lag daar een tijd open. Die stank trok door naar boven en is nog steeds niet weg."

Laurens Ivens, wethouder Wonen

Wethouder Ivens: “Dat een verhuurder zijn huurders willens en wetens in de stank laat zitten, geen onderhoud pleegt waardoor balkons rot zijn, het riool openligt, er scheuren in de gevels zitten en de ratten door het pand lopen, geeft totaal geen pas. Zo ga je niet met huurders om. Ook de buren en omwonenden hebben last van de stank en de slechte staat waarin het buurpand verkeert." Zeven ordners dik aan correspondentie De verhuurder heeft zelfs een dwangsom van 79.000 euro gekregen en 'nog gebeurde er niks'. "Dat maken wij overigens niet vaak mee", stelt de wethouder. De huurders hebben zo'n zeven ordners dik aan correspondentie met de zogenoemde huisjesmelker. "Zo hoor je het ook op te lossen, met elkaar", stelt de gemeente. Toch bleek dat niet te werken. Uiteindelijk belandde de zaak, nadat de huurders al naar de huurcommissie en stichting !Woon waren gegaan, bij de gemeente op het bordje.

LAurens Ivens, Wethouder Wonen

"In het kader van het programma Woningkwaliteit, dat nu vier jaar draait, en de pilot Goed Verhuurderschap heeft de gemeente vervolgens besloten het beheer van dit pand naar zich toe te trekken. We gaan het nu zelf laten opknappen. De verwachting is dat de reparatiekosten van het pand zullen oplopen naar ruim een ton. Dat komt uiteindelijk allemaal voor rekening van de huidige eigenaar.”

Unieke overname Het is de eerste keer in Nederland dat een gemeente het beheer van een particuliere verhuurder overneemt. "We zijn in de bres gesprongen omdat de verhuurder niet doet waartoe hij op aard is. Namelijk: goed en fatsoenlijk verhuren. Deze huurders verdienen een goede verhuurder als straks het pand is hersteld." "Met deze overname kunnen grote herstelwerkzaamheden gaan plaatsvinden. Uiteindelijk krijgt de verhuurder de rekening gepresenteerd. Betaalt die niet, dan moeten we het pand gaan verkopen", stelt de gemeente.